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Збірна України U-20 дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025: результати жеребкування
Чемпіонат світу-2025 з футболу серед команд U-20 відбудеться від 27 вересня до 19 жовтня у Чилі.
У чилійському Сантьяго відбулося жеребкування молодіжного чемпіонату світу-2025 з футболу (U-20). Своїх суперників на груповому етапі також дізналася збірна України.
Команда Дмитра Михайленка, яка під час жеребкування перебувала в другому кошику, потрапила до квартету B, де зіграє з Південною Кореєю, Парагваєм і Панамою.
"Синьо-жовті" відібралися на молодіжний чемпіонат світу-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшли до півфіналу.
ЧС-2025 з футболу (U-20): результати жеребкування
Група A: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет
Група B: Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама
Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія
Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина
Група E: США, Нова Каледонія, Франція, Південна Африка
Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія
ЧС-2025 (U-20) відбудеться від 27 вересня до 19 жовтня у п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у турнірі візьмуть 24 команди з шести конфедерацій, які поділені на шість квартетів.
По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.
"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у молодіжному ЧС з футболу (U-20). На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року стала переможцем турніру.