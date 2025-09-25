Збірна України U-20 на ЧC-2025 з футболу: розклад і результати матчів

Збірна України U-20 з футболу / © УАФ

Реклама

Від 27 вересня до 19 жовтня у Чилі відбудеться фінальний турнір юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу, участь у якому також візьме збірна України.

На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка змагатимуться у квартеті B, де зіграють з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Реклама

Розклад і результати матчів збірної України на ЧС-2025 (U-20)

Груповий етап

Субота, 27 вересня

23:00 Південна Корея – Україна

Вівторок, 30 вересня

Реклама

23:00 Панама – Україна

П'ятниця, 3 жовтня

23:00 Україна – Парагвай

Турнірна таблиця групи B

Турнірна таблиця групи B / © flashscore.ua

Збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

Реклама

"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

Раніше ми повідомляли, що визначено склад збірної України U-20 для участі у ЧC-2025 з футболу.