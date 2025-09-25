- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 1 хв
Збірна України U-20 на ЧC-2025 з футболу: розклад і результати матчів
Підопічні Дмитра Михайленка виступлять на юнацькому Мундіалі.
Від 27 вересня до 19 жовтня у Чилі відбудеться фінальний турнір юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу, участь у якому також візьме збірна України.
На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка змагатимуться у квартеті B, де зіграють з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм.
По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.
Розклад і результати матчів збірної України на ЧС-2025 (U-20)
Груповий етап
Субота, 27 вересня
23:00 Південна Корея – Україна
Вівторок, 30 вересня
23:00 Панама – Україна
П'ятниця, 3 жовтня
23:00 Україна – Парагвай
Турнірна таблиця групи B
Збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.
"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.
Раніше ми повідомляли, що визначено склад збірної України U-20 для участі у ЧC-2025 з футболу.