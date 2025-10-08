ТСН у соціальних мережах

Збірна України U-20 поступилася Іспанії та не вийшла до чвертьфіналу ЧC-2025

Команда Дмитра Михайленка завершила виступи на світовій першості в Чилі.

Максим Приходько
Україна ( (U-20) – Іспанія (U-20)

Україна ( (U-20) – Іспанія (U-20) / © Associated Press

Збірна України поступилася Іспанії в матчі 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу. Поєдинок на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо завершився з рахунком 0:1.

Іспанці відкрили рахунок на 24-й хвилині зустрічі – голом відзначився нападник "Бетіса" Пабло Гарсія.

Цей забитий м'яч виявився єдиним у матчі. Тож Іспанія крокує до чвертьфіналу, а Україна завершила виступи на турнірі.

Огляд матчу Україна – Іспанія

Раніше повідомлялося, що одного з лідерів збірної України U-20 Геннадія Синчука дискваліфікували на матч 1/8 фіналу ЧС-2025 з Іспанією.

Суперником іспанців у чвертьфіналі стане переможець поєдинку 1/8 фіналу між Колумбією та ПАР.

На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка (7 очок) посіли перше місце у квартеті B. "Синьо-жовті" перемогли Південну Корею (2:1), зіграли внічию з Панамою (1:1) та здолали Парагвай (2:1).

Збірна Іспанії (4 очки) фінішувала на третій сходинці групи С, поступившись Марокко (0:2), зігравши внічию з Мексикою (2:2) та перемігши Бразилію (1:0).

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії взяли участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

