Збірна України U-20 з перемоги стартувала на ЧC-2025 з футболу

Південна Корея (U-20) – Україна (U-20) / © Associated Press

Збірна України обіграла Південну Корею в матчі першого туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу. Поєдинок на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо завершився з рахунком 1:2 на користь "синьо-жовтих".

Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі – точного удару в дальній кут завдав Геннадій Синчук.

А вже на 16-й хвилині українська команда збільшила свою перевагу – Олександр Пищур головою замкнув подачу Даніеля Вернаттуса з лівого флангу.

На 52-й хвилині південнокорейці могли скоротити відставання, але гол Хама після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

На 80-й хвилині Південна Корея таки відквитали один м'яч – відзначився Кім Мьонг-Джун, однак це не завадило українцям втримати перемогу.

В іншому матчі стартового туру групи B зустрінуться Парагвай і Панама. Цей поєдинок відбудеться 28 вересня, о 2:00 за київським часом.

Наступний матч на турнірі українці проведуть у вівторок, 30 вересня, з Панамою. Початок гри – о 23:00 за київським часом.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.