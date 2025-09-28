- Дата публікації
Збірна України U-20 з перемоги стартувала на ЧC-2025 з футболу
Підопічні Дмитра Михайленка здолали південнокорейців.
Збірна України обіграла Південну Корею в матчі першого туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу. Поєдинок на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо завершився з рахунком 1:2 на користь "синьо-жовтих".
Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі – точного удару в дальній кут завдав Геннадій Синчук.
А вже на 16-й хвилині українська команда збільшила свою перевагу – Олександр Пищур головою замкнув подачу Даніеля Вернаттуса з лівого флангу.
На 52-й хвилині південнокорейці могли скоротити відставання, але гол Хама після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.
На 80-й хвилині Південна Корея таки відквитали один м'яч – відзначився Кім Мьонг-Джун, однак це не завадило українцям втримати перемогу.
В іншому матчі стартового туру групи B зустрінуться Парагвай і Панама. Цей поєдинок відбудеться 28 вересня, о 2:00 за київським часом.
Наступний матч на турнірі українці проведуть у вівторок, 30 вересня, з Панамою. Початок гри – о 23:00 за київським часом.
По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.
Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.
"Синьо-жовті" уп'яте в історії візьмуть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.