Збірна України U-20 здолала Парагвай і з першого місця вийшла до плейоф ЧC-2025
Підопічні Дмитра Михайленка здобули другу перемогу на турнірі та пробилися до 1/8 фіналу.
Збірна України обіграла Парагвай у матчі заключного, третього туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу. Поєдинок на стадіоні "Насьйональ Хуліо Мартінес Праданос" у чилійській столиці Сантьяго завершився з рахунком 2:1.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А вже на самому старті другої половини гри "синьо-жовті" відкрили рахунок – на 46-й хвилині відзначився Максим Деркач, який вийшов на заміну в перерві.
На 70-й хвилині парагвайці відігралися – контратаку південноамериканської збірної точним ударом завершив Сезар Міно Амарілья.
На 80-й хвилині підопічні Дмитра Михайленка вдруге в цьому матчі вийшли вперед – Матвій Пономаренко протягнув м'яч і пробив у дальній кут. У підсумку саме цей гол приніс українській команді перемогу.
Огляд матчу Україна – Парагвай
Буде додано незабаром.
У паралельному матчі останнього туру групи B збірна Південної Кореї перемогла Панаму з рахунком 2:1.
Зазначимо, що збірна України U-20 стартувала на Мундіалі з перемоги над Південною Кореєю (2:1), а потім зіграла внічию з Панамою (1:1). Парагвайці здолали панамців (3:2) та розійшлися нічиєю з південнокорейцями (0:0).
Таким чином, українці (7 очок) посіли перше місце у своїй групі та вийшли до плейоф.
Згідно з регламентом, до 1/8 фіналу виходять по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця.
Підсумкова турнірна таблиця групи B
1. Україна – 7 очок, 5:3 (різниця голів)
2. Парагвай – 4 очки, 4:4
3. Південна Корея – 4 очки, 3:3
4. Панама – 1 очко, 4:6
Суперник українців в 1/8 фіналу визначиться за підсумками матчів групового етапу. "Синьо-жовті" зіграють проти однієї з команд, що фінішують на другому місці. Поєдинок нашої збірної за вихід до чвертьфіналу відбудеться у ніч проти середи, 8 жовтня, о 02:00 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.
"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.