Збірна України U-20 зіграла внічию з Панамою в другому матчі на ЧC-2025

Панама (U-20) – Україна (U-20) / © Associated Press

Збірна України зіграла внічию з Панамою в матчі другого туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу. Поєдинок на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо завершився з рахунком 1:1 .

"Синьо-жовті" відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував Геннадій Синчук.

На 36-й хвилині панамці відігралися – автором результативного удару став Густаво Еррера. Далі до фінального свистка рахунок уже не змінився.

Огляд матчу Панама – Україна

Зазначимо, що команда Дмитра Михайленка стартувала на Мундіалі з перемоги над Південною Кореєю (2:1), а Панама програла Парагваю (2:3).

Тож станом на зараз збірна України з 4 очками після двох матчів очолює свій квартет. Панамці з одним балом посідають третю сходинку. Парагвай (3 пункти) та Південна Корея (0) свій матч 2-го туру проведуть 1 жовтня, о 2:00 за київським часом.

В останньому турі українці у п'ятницю, 3 жовтня, зустрінуться з Парагваєм. Початок гри – о 23:00 за київським часом. У той же час в очній дуелі зідуться Панама і Південна Корея.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.