ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Збірна України U-20 зіграла внічию з Панамою в другому матчі на ЧC-2025

Команда Дмитра Михайленка щонайменше тимчасово очолила свій квартет.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Панама (U-20) – Україна (U-20)

Панама (U-20) – Україна (U-20) / © Associated Press

Збірна України зіграла внічию з Панамою в матчі другого туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу. Поєдинок на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо завершився з рахунком 1:1.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував Геннадій Синчук.

На 36-й хвилині панамці відігралися – автором результативного удару став Густаво Еррера. Далі до фінального свистка рахунок уже не змінився.

Огляд матчу Панама – Україна

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що команда Дмитра Михайленка стартувала на Мундіалі з перемоги над Південною Кореєю (2:1), а Панама програла Парагваю (2:3).

Тож станом на зараз збірна України з 4 очками після двох матчів очолює свій квартет. Панамці з одним балом посідають третю сходинку. Парагвай (3 пункти) та Південна Корея (0) свій матч 2-го туру проведуть 1 жовтня, о 2:00 за київським часом.

В останньому турі українці у п'ятницю, 3 жовтня, зустрінуться з Парагваєм. Початок гри – о 23:00 за київським часом. У той же час в очній дуелі зідуться Панама і Південна Корея.

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie