- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 2 хв
Збірна України у божевільному матчі вирвала перемогу над Ісландією у відборі до ЧС-2026
Команда Сергія Реброва забила п'ять м'ячів у ворота ісландців, здобувши першу перемогу в кваліфікації на Мундіаль.
Збірна України перемогла команду Ісландії в третьому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік завершився з рахунком 3:5.
Підопічні Сергія Реброва відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі – Руслан Малиновський ударом в один дотик замкнув передачу Віталія Миколенка з лівого флангу.
На 28-й хвилині збірна Ісландії створила чудовий момент, аби зрівняти рахунок – Альберт Гудмундссон отримав закидання до лівого флангу штрафного майданчика, але влучив у поперечину.
На 35-й хвилині ісландці таки відігралися – Мікаель Еллертссон пройшов лівим флангом і сильним ударом у ближній кут прошив Анатолія Трубіна.
На 39-й хвилині збірна України залишилася без одного з лідерів – півзахисник Георгій Судаков травмував плече, через що його замінив Назар Волошин.
На 45-й хвилині "синьо-жовті" вдруге за матч повели в рахунку – після прострілу Волошина з лівого флангу удар Владислава Ваната було заблоковано, але далі Еллертссон не зумів вибити м'яч і Олексій Гуцуляк на дальній стійці пробив під поперечину.
У компенсований до першого тайму час, на 45+5-й хвилині, збірна України забила втретє. Дубль оформив Малиновський, який після передачі Волошина з лівого флангу влучно відправив м'яч у правий верхній кут.
На старті другого таймі ісландці скоротили різницю в рахунку – на 59-й хвилині Гудмундссон ударом головою у дальній кут замкнув навіс Гакон-Арнара Гаральдссона з правого флангу.
На 75-й хвилині Ісландія зрівняла рахунок – Гудмундссон оформив дубль, з меж штрафного в один дотик пробивши у правий нижній кут після передачі Андрі Гудйонсена.
Наприкінці цієї захопливої гри українці вирвали перемогу – на 85-й хвилині ударом з-за меж штрафного забив Іван Калюжний, а на 89-й хвилині здалеку влучно пробив Олег Очеретько.
Огляд матчу Ісландія – Україна
Буде додано незабаром.
Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові.
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.