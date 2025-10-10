Збірна України у божевільному матчі вирвала перемогу над Ісландією у відборі до ЧС-2026

Руслан Малиновський / © УАФ

Збірна України перемогла команду Ісландії в третьому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік завершився з рахунком 3:5 .

Підопічні Сергія Реброва відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі – Руслан Малиновський ударом в один дотик замкнув передачу Віталія Миколенка з лівого флангу.

На 28-й хвилині збірна Ісландії створила чудовий момент, аби зрівняти рахунок – Альберт Гудмундссон отримав закидання до лівого флангу штрафного майданчика, але влучив у поперечину.

На 35-й хвилині ісландці таки відігралися – Мікаель Еллертссон пройшов лівим флангом і сильним ударом у ближній кут прошив Анатолія Трубіна.

На 39-й хвилині збірна України залишилася без одного з лідерів – півзахисник Георгій Судаков травмував плече, через що його замінив Назар Волошин.

На 45-й хвилині "синьо-жовті" вдруге за матч повели в рахунку – після прострілу Волошина з лівого флангу удар Владислава Ваната було заблоковано, але далі Еллертссон не зумів вибити м'яч і Олексій Гуцуляк на дальній стійці пробив під поперечину.

У компенсований до першого тайму час, на 45+5-й хвилині, збірна України забила втретє. Дубль оформив Малиновський, який після передачі Волошина з лівого флангу влучно відправив м'яч у правий верхній кут.

На старті другого таймі ісландці скоротили різницю в рахунку – на 59-й хвилині Гудмундссон ударом головою у дальній кут замкнув навіс Гакон-Арнара Гаральдссона з правого флангу.

На 75-й хвилині Ісландія зрівняла рахунок – Гудмундссон оформив дубль, з меж штрафного в один дотик пробивши у правий нижній кут після передачі Андрі Гудйонсена.

Наприкінці цієї захопливої гри українці вирвали перемогу – на 85-й хвилині ударом з-за меж штрафного забив Іван Калюжний, а на 89-й хвилині здалеку влучно пробив Олег Очеретько.

Огляд матчу Ісландія – Україна

Буде додано незабаром.

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.