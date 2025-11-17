ТСН у соціальних мережах

Проспорт
141
3 хв

Збірна України у плейоф відбору на ЧС-2026: хто можливі суперники та як вийти на Мундіаль

Навесні 2026 року команда Сергія Реброва спробує пробитися на світову першість через стикові матчі.

Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У неділю, 16 листопада, збірна України вирвала перемогу (2:0) над командою Ісландії в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу, завдяки чому посіла друге місце у своєму квартеті та вийшла до плейоф кваліфікації на Мундіаль.

Першу сходинку та пряму путівку на ЧС-2026 здобула Франція. Збірна України як володар другої позиції спробує пробитися на світову першість через стикові матчі, які відбудуться навесні наступного року.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Розповідаємо детальніше про формат плейоф відбору на ЧС-2026 та хто може стати суперниками збірної України на шляху до фінальної частини Мундіалю.

Згідно з регламентом, на ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Тобто для виходу на ЧС-2026 збірній України потрібно виграти ще два матчі: півфінал плейоф кваліфікації та фінал.

Жеребкування плейоф відбору ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Найімовірніше, завдяки високому рейтингу ФІФА збірна України буде в першому кошику під час жеребкування. Це дозволить нашій команді уникнути матчів з найсильнішими суперниками, такими як Італія та Туреччина.

У півфіналі плейоф збірні з першого кошика гратимуть з командами четвертого, а команди другого кошика – проти збірних із третього.

Якщо Україна буде в першому кошику, то в півфіналі плейоф зіграє проти збірної з четвертого кошика: Швеції, Румунії, Північної Ірландії або команди, яка визначиться 18 листопада в матчі Уельс – Північна Македонія.

Якщо Уельс виграє, то останнім потенційним суперником України стане Північна Македонія. Якщо ж македонці не програють, до четвертого кошика потрапить Уельс.

Таож існує сценарій, за якого Україна може опуститися до другого кошика і тоді в півфіналі плейоф зустрінеться з командою з третього. Для цього повинні зійтися дві з чотирьох умов:

  • Німеччина програє Словаччині (17 листопада)

  • Австрія поступається Боснії та Герцеговині (18 листопада)

  • Данія програє Шотландії (18 листопада)

  • Швейцарія програє Косову з різницею щонайменше в шість м'ячів (18 листопада)

Прогноз посіву для жеребу плейоф відбору ЧС-2026

Прогноз посіву для жеребкування плейоф відбору ЧС-2026 / x.com/FootRankings

Переможці півфіналів плейоф у фіналах розіграють путівки на ЧС-2026.

Зазначимо, що збірна України лише одного разу грала на чемпіонаті світу. 2006 року "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна дійшли до чвертьфіналу Мундіалю в Німеччині.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

