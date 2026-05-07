Збірна України у серії булітів програла Казахстану на ЧС-2026 з хокею

"Синьо-жовті" здійснили камбек, але потім не втримали перевагу, яку мали в заключному періоді.

Максим Приходько
Збірна України з хокею

Збірна України у серії булітів програла Казахстану в матчі 4-го туру чемпіонату світу-2026 з хокею у дивізіоні ІА, який триває у Польщі.

Перший період українці мінімально програли Казахстану (0:1), за який відзначився Всеволод Логвін.

На самому старті другої 20-хвилинки Андрій Денискін зрівняв рахунок для збірної України. Потім Кірілл Ляпунов і Роман Старченко забезпечили Казахстану перевагу в дві шайби, але "синьо-жовті" ще до перерви відповіли влучними кидками Ігоря Мережка та Олександра Пересунька, знову відновивши паритет у цьому матчі.

У середині третього періоду Євген Фадєєв уперше в цьому поєдинку вивів українську збірну вперед, але вже за хвилину Казахстан відігрався зусиллями Батирлана Муратова.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 4:4, відтак гра перейшла до овертайму, де шайб закинуто не було.

Тож переможця матчу визначала серія булітів, яку виграв Казахстан — 2:1.

Повне відео матчу Україна — Казахстан

За поразку в серії булітів збірна України заробила одне очко. Наразі підопічні Дмитра Христича мають 7 залікових балів і посідають друге місце у турнірній таблиці.

Зазначимо, що українці стартували на турнірі поразкою від Польщі (2:3), після чого здолали Литву (2:1) та сенсаційно обіграли Францію (3:2).

Казахстан виграв четвертий матч поспіль і з 11 очками достроково оформив повернення до елітного дивізіону, гарантувавши собі перше місце.

Турнірна таблиця ЧС-2026 у дивізіоні ІА

1. Казахстан — 11 очок (4 матчі), +11 (різниця шайб)

2. Україна — 7 очок (4), 0

3. Франція — 7 очок (4), +2

4. Польща — 4 очки (3), -1

5. Японія — 2 очки (3), -6

6. Литва — 2 очки (4), -6

У своєму останньому матчі на ЧС-2026 збірна України зіграє проти Японії. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 8 травня, початок — о 17:00 за київським часом.

Путівки до елітного дивізіону отримають дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до дивізіону IB.

Нагадаємо, збірна України вдруге поспіль грає на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наші хокеїсти були близькими до того, аби вперше від 2007 року повернутися до еліти, але у вирішальному матчі заключного туру програли Японії (2:3).

