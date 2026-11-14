Збірна України вдруге програла Північній Ірландії та втратила шанси на еліту Ліги націй

Збірна України з футболу / © УАФ

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Збірна України з футболу зазнала поразки від Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті завершився з рахунком 1:0.

У середині першого тайму північноірландці були дуже близькими до того, щоб відкрити рахунок — Джеймі Донлі добив м'яч у ворота Анатолія Трубіна після того, як удар Айзека Прайса було заблоковано. Однак після втручання VAR гол скасували через офсайд у Донлі.

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На 27-й хвилині господарі поля мали подвійний супермомент — Донлі та Шей Чарльз по черзі з близької відстані загрожували воротам українців після прострілу Террі Девліна з правого флангу, але Трубін здійснив два неймовірних сейви.

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Уже за хвилину й команда Андреа Мальдери створила небезпечний момент — дебютант збірної Олексій Кащук завершив передачу до правого флангу штрафного майданчика ударом у воротаря суперників.

У другому таймі північноірландці були активнішими й на 68-й хвилині зуміли відкрити рахунок у матчі — Девлін після розіграшу кутового забив гол ударом з-за меж штрафного майданчика.

На останніх хвилинах збірна України мала чудовий шанс уникнути поразки, але удар Данила Сікана у дотик з меж штрафного майданчика після передачі Кащука з лівого флангу відбив воротар північноірландців.

Таким чином, Україна програла Північній Ірландії вже вдруге в нинішньому розіграші Ліги націй. У третьому турі українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли північноірландцям з рахунком 0:3.

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В іншому матчі 5-го туру цього квартету Угорщина на виїзді перемогла Грузію (2:0).

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і вже точно не зможе фінішувати у топ-2, а відтак втратила шанси здобути підвищення до елітного дивізіону Ліги націй.

Лідером квартету є Північна Ірландія (11 пунктів). Угорщина (10 балів) перебуває на другій позиції. Грузія (2 очки) йде останньою.

У заключному турі збірна України у словацькому місті Кошице проведе номінально домашній матч з Грузією, а Північна Ірландія на виїзді позмагається з Угорщиною. Обидва матчі заплановано на 17 листопада.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Нагадаємо, що попередній розіграш Ліги націй збірна України також провела у дивізіоні B, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

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