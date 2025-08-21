Збірна України вдруге в історії на чемпіонаті світу з жіночого волейболу – дивіться матчі на Київстар ТБ

Жіночий чемпіонат світу з волейболу-2025

22 серпня у Таїланді стартує чемпіонат світу з жіночого волейболу, який триватиме до 7 вересня. Найцікавіші матчі турніру можна буде подивитися на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ . Глядачі зможуть побачити дванадцять матчів ексклюзивно, а ще дев'ятнадцять транслюватимуться на спеціальному pop-up каналі .

Для українських уболівальників цей турнір має особливе значення. Національна жіноча збірна України лише вдруге у своїй історії зуміла кваліфікуватися на світову першість – уперше це сталося ще 1994 року. Сьогодні команда демонструє новий рівень гри: після перемоги у Золотій Євролізі вона піднялася одразу на три позиції у світовому рейтингу і тепер посідає 14-те місце. Крім того, цього року українських спортсменок уперше запросили до жіночої Ліги націй, що свідчить про зростання авторитету та сили нашої збірної.

На груповому етапі чемпіонату українки гратимуть у квартеті H, де їхніми суперницями стануть збірні Сербії, Японії та Камеруну. Конкуренція обіцяє бути напруженою, адже саме сербська команда двічі поспіль вигравала чемпіонат світу і залишається одним з головних фаворитів нинішнього турніру. Загалом у змаганнях беруть участь 32 команди, які спершу розподілені на вісім груп, а далі дві найсильніші з кожної отримають путівки до плейоф.

