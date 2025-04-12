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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
27
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Збірна України втретє поспіль виграла командний залік чемпіонату Європи з жіночої боротьби

На континентальній першості у Братиславі українки здобули вісім нагород, з яких чотири – найвищого ґатунку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Алла Белінська

Алла Белінська / © United World Wrestling

Збірна України стала переможницею командного заліку чемпіонату Європи-2025 року у жіночій вільній боротьбі.

На континентальній першості у словацькій Братиславі українські борчині завоювали вісім нагород: чотири золоті та чотири бронзові.

Завдяки цьому "синьо-жовті" стали найкращою збірною турніру як за кількістю золотих медалей, так і за набраними очками.

Усі медалі України на Євро-2025 з жіночої боротьби

"Золото": Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Бондар (до 62 кг), Алла Белінська (до 72 кг), Анастасія Алпєєва (до 76 кг)

"Бронза": Олександра Хоменець (до 55 кг), Соломія Винник (до 57 кг), Аліна Філіпович (до 59 кг), Ірина Коляденко (до 65 кг)

Командний залік Євро-2025 з жіночої боротьби: топ-10

1. Україна – 155 очок

2. Туреччина – 138

3. Румунія – 64

4. Молдова – 53

5. Німеччина – 49

6. Польща – 44

7. Угорщина – 42

8. Франція – 38

9. Азербайджан – 29

10. Греція – 25

Для збірної України це третя поспіль перемога у командному заліку чемпіонату Європи з жіночої боротьби та дев'ята загалом в історії.

На чемпіонаті Європи 2024 року, який відбувався в румунському Бухаресті, українські борчині здобули шість медалей: одне "золото", три "срібла" та дві "бронзи".

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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