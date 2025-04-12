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Збірна України втретє поспіль виграла командний залік чемпіонату Європи з жіночої боротьби
На континентальній першості у Братиславі українки здобули вісім нагород, з яких чотири – найвищого ґатунку.
Збірна України стала переможницею командного заліку чемпіонату Європи-2025 року у жіночій вільній боротьбі.
На континентальній першості у словацькій Братиславі українські борчині завоювали вісім нагород: чотири золоті та чотири бронзові.
Завдяки цьому "синьо-жовті" стали найкращою збірною турніру як за кількістю золотих медалей, так і за набраними очками.
Усі медалі України на Євро-2025 з жіночої боротьби
"Золото": Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Бондар (до 62 кг), Алла Белінська (до 72 кг), Анастасія Алпєєва (до 76 кг)
"Бронза": Олександра Хоменець (до 55 кг), Соломія Винник (до 57 кг), Аліна Філіпович (до 59 кг), Ірина Коляденко (до 65 кг)
Командний залік Євро-2025 з жіночої боротьби: топ-10
1. Україна – 155 очок
2. Туреччина – 138
3. Румунія – 64
4. Молдова – 53
5. Німеччина – 49
6. Польща – 44
7. Угорщина – 42
8. Франція – 38
9. Азербайджан – 29
10. Греція – 25
Для збірної України це третя поспіль перемога у командному заліку чемпіонату Європи з жіночої боротьби та дев'ята загалом в історії.
На чемпіонаті Європи 2024 року, який відбувався в румунському Бухаресті, українські борчині здобули шість медалей: одне "золото", три "срібла" та дві "бронзи".