Проспорт
5802
2 хв

Збірна України вирвала перемогу над Ісландією та вийшла до плейоф відбору на ЧС-2026

Команда Сергія Реброва фінішувала на другому місці у своїй групі та продовжить боротьбу за потрапляння на Мундіаль.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Збірна України обіграла команду Ісландії в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Легія" у Варшаві завершився з рахунком 2:0.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся у столиці Польщі.

До вирішального очного протистояння українці та ісландці підійшли з однаковою кількістю очок, але в острів'ян була краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштовувала лише перемога, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Збірна України активно розпочала матч і мала кілька хороших моментів у першому таймі, але реалізува їх не вдалося. Найближчим до голу був Віктор Циганков, який на 24-й хвилині з лінії штрафного майданчика потужно пробив у поперечину.

У другому таймі українська збірна продовжила тиснути на ворота суперника. На 61-й хвилині Олександр Зубков сильно пробив по центру воріт з-за меж карного майданчика, але голкіпер ісландців Еліас-Рафн Олафссон здійснив сейв.

На 83-й хвилині збірна України таки відкрила рахунок – Циганков виконав подачу з кутового, Олексій Гуцуляк скинув головою на дальню стійку, де Зубков головою переправив м'яч у ворота.

На 90+3-й хвилині українці подвоїли свою перевагу, знявши питання щодо переможця – м'яч після удару Гуцуляка з рикошетом від суперника опинився у воротах.

Огляд матчу Україна – Ісландія

Буде додано незабаром.

В іншому матчі останнього туру групи D збірна Франції на виїзді перемогла Азербайджан (3:1).

Збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Отже, збірна України зіграє у плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

5802
