Збірна України вирвала перемогу над Новою Зеландією в товариському матчі (відео)

Збірна України з футболу / © УАФ

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Збірна України з футболу перемогла команду Нової Зеландії в другому матчі на товариському турнірі Canadian Shield-2025. Поєдинок на стадіоні BMO Field у Торонто завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму "синьо-жовті" відкрили рахунок – на 54-й хвилині Олексій Гуцуляк зі входу до карного майданчика суперника відправив м'яч точно у ближній кут.

Але вже на 59-й хвилині новозеландці відігралися – після розіграшу кутового ударом головою забив Марко Стаменіч.

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На 75-й хвилині українці забили переможний м'яч – Олександр Зінченко своїм першим дотиком після виходу на заміну замкнув простріл з лівого флангу від Олександра Мартинюка, який проводив свій дебютний матч за національну команду.

Огляд матчу Нова Зеландія – Україна

Буде додано незабаром.

Для "синьо-жовтих" це був останній з двох матчів у межах Canadian Shield-2025. У першому поєдинку команда Сергія Реброва 7 червня програла збірній Канади (2:4).

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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