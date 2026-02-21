Збірна України виступила у командному турнірі з лижної акробатики Олімпіади-2026: результат

Дмитро Котовський / © Associated Press

У суботу, 21 лютого, збірна України виступила у командних змаганнях з лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх-2026.

Нашу команду представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Кожен спортсмен виконав по одному стрибку, а їхні результати сумувалися. До суперфіналу виходили чотири із семи збірних-учасниць.

Пробитися до суперфіналу "синьо-жовтим" не вдалося. Українська команда посіла шосте місце, випередивши лише Казахстан.

Перший раунд стрибків збірна України завершила на другому місці — Брикіна приземлила стрибок на оцінку 90,58 бала.

Однак у другому та третьому раундах Окіпнюк і Котовський не зуміли приземлити свої стрибки, отримавши за них 76,92 бала та 87,17 бала відповідно. Як наслідок, наша команда не потрапили до суперфіналу, де топ-4 збірні розіграють медалі.

Додамо, що в особистих змаганнях з лижної акробатики, які відбулися раніше, українці також не здобули медалей. У жінок жодна з українок не подолала кваліфікацію, а у чоловіків до фіналу відібрався лише Окіпнюк, посівши там десяте місце.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.