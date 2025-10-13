ТСН у соціальних мережах

Проспорт
113
2 хв

Збірна України визначилася із заявкою на матч з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Поєдинок Україна – Азербайджан відбудеться 13 жовтня, о 21:45 за київським часом.

Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначив заявку "синьо-жовтих" на прийдешній матч проти Азербайджану в груповому етапі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до неї зокрема увійшов півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, який пропустив попередній поєдинок з Ісландією через пошкодження.

Порівняно з грою проти ісландців у складі збірної України відбулася одна зміна: Ярмолюк потрапив до заявки замість півзахисника португальської "Бенфіки" Георгія Судакова, який залишив розташування національної команди у зв'язку з травмою.

Заявка збірної України на матч з Азербайджаном

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко

Півзахисники: Володимир Бражко, Руслан Малиновський, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Іван Калюжний, Єгор Ярмолюк

Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик

Поєдинок Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Азербайджан.

У попередніх матчах відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

113
