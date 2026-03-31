ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Збірна України визначилася із заявкою на товариський матч проти Албанії

Поєдинок відбудеться 31 березня і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Автор публікації
Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Збірна України визначилася із заявкою на товариський матч проти Албанії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Поза складом залишилися троє гравців: форвард Владислав Ванат, півзахисник Олег Очеретько та захисник Борис Крушинський.

Заявка збірної України на матч проти Албанії

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Руслан Нещерет ("Динамо").

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон, Англія), Олександр Тимчик ("Динамо"), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обоє — "Полісся").

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — "Динамо"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо").

Матч Україна — Албанія відбудеться у вівторок, 31 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Албанія.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Ребров відповів, чи залишить збірну України після матчу з Албанією.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie