Збірна України визначилася із заявкою на товариський матч проти Албанії
Поєдинок відбудеться 31 березня і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
Поза складом залишилися троє гравців: форвард Владислав Ванат, півзахисник Олег Очеретько та захисник Борис Крушинський.
Заявка збірної України на матч проти Албанії
Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Руслан Нещерет ("Динамо").
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон, Англія), Олександр Тимчик ("Динамо"), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обоє — "Полісся").
Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — "Динамо"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).
Нападники: Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо").
Матч Україна — Албанія відбудеться у вівторок, 31 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).
Раніше повідомлялося, що Ребров відповів, чи залишить збірну України після матчу з Албанією.