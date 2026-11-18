Збірна України з баскетболу / © Федерація баскетболу України

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Збірна України з баскетболу оголосила заявку на листопадові матчі другого кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу-2027.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

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До заявки команди на матчі увійшли 13 баскетболістів. Порівняно з попереднім вікном у списку відсутні Святослав Михайлюк та Іван Ткаченко.

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Заявка збірної України з баскетболу

Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Максим Шульга ("Реал", Іспанія), Єгор Сушкін ("Харківські Соколи", Україна), Ілля Тиртишник ("Есперія Олімпія", Італія).

Форварди: Олексій Соловйов ("Харківські Соколи", Україна), Олександр Кобзистий, Олександр Липовий (обидва — без клубу), Артем Ковальов ("Орду", Азербайджан), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), В'ячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польща), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія).

Центрові: Ростислав Новицький ("ВЕФ", Латвія), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія).

Підопічні Айнарса Багатскіса 26 листопада на виїзді зіграють проти Португалії, а 29 листопада прийматимуть Чорногорію.

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Нагадаємо, у стартових матчах другого раунду відбору ЧС-2027 збірна України здобула перемоги над Грецією та Чорногорією. Цей результат дозволив "синьо-жовтим" очолити групу I.

До цього збірна України здобула чотири перемоги першому раунді кваліфікації на ЧС-2027 — підопічні Багатскіса набрали 10 очок, які перенеслися на вирішальний етап.

Три найкращі команди групи А (Іспанія, Україна, Грузія) вийшли до фінального етапу відбору, де сформували об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція).

Турнірна таблиця групи I

1. Україна — 14 очок (8 матчів), +60 (різниця очок)

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2. Іспанія — 13 (8), +91

3. Грузія — 13 (8), +23

4. Португалія — 12 (8), +34

5. Греція — 12 (8), +21

6. Чорногорія — 12 (8), -59

У вирішальному етапі відбору на ЧС-2027 збірна України повинна провести по два матчі з Грецією, Чорногорією та Португалією. Путівки на світову першість отримають три найкращі команди групи.

Попереду в "синьо-жовтих" ще чотири поєдинки: проти Португалії (26 листопада, на виїзді), Чорногорії (29 листопада, вдома), Греції (26 лютого 2027 року, на виїзді) та Португалії (1 березня 2027 року, вдома)

Загалом європейську квоту на світову першість отримають 12 команд. Чемпіонат світу-2027 за участю 32 збірних відбудеться від 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.

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