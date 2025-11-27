Збірна України з баскетболу перемогла Грузію на старті основного раунду відбору ЧС-2027

Збірна України з баскетболу / © ФБУ

Реклама

Збірна України з баскетболу перемогла Грузію в першому матчі основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Поєдинок у Тбілісі завершився з рахунком 79:92 на користь "синьо-жовтих".

Підопічні Айнарса Багатскіса програли першу чверть (15:23), але були сильнішими в трьох наступних – 28:25, 23:13, 26:18.

В основному раунді відбору на ЧС-2027 суперниками збірної України в групі А є Грузія, Іспанія та Данія. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 30 листопада проти Данії.

Реклама

Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.

Водночас результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.