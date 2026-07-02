Збірна України з баскетболу перемогла Грузію та вийшла до другого етапу відбору ЧС-2027

Україна — Грузія / © Федерація баскетболу України

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Збірна України з баскетболу перемогла команду Грузії в матчі 5-го туру першого етапу відбору до чемпіонату світу-2027. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у латвійській Ризі завершився з рахунком 95:76.

"Синьо-жовті" виграли першу чверть з рахунком 30:27, а в другому періоді також були сильніші (19:14), вирушивши на велику перерву з гандикапом у 8 очок.

Третю чверть наша команда забрала з рахунком 26:19, тож мала 15 очок переваги перед останнім четвертим періодом. У заключній чверті підопічні Айнарса Багатскіса також взяли гору (20:16), завершивши матч перемогою з різницею у 19 очок.

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Найрезультативнішим грацем поєдинку став українець Святослав Михайлюк, який набрав 28 очок. Для баскетболіста "Юти Джаз" це був перший офіційний матч за національну команду від 2022 року.

Для збірної України це третя перемога в першому раунді відбору до ЧС-2027. Раніше наша команда перемогла Грузію (92:79) та обіграла Данію (88:71), а потім двічі програла Іспанії (66:86, 64:78).

Після п'яти турів збірна України з 8 очками посідає друге місце у групі А та достроково гарантувала собі вихід до другого етапу відбору ЧС-2027.

Турнірна таблиця групи А

1. Іспанія — 8 очок (4 матчі)

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3. Україна — 8 очок (5)

3. Грузія — 7 очок (5)

4. Данія — 4 очки (4)

У заключному матчі першого раунду кваліфікації на ЧС-2027 збірна України 5 липня зіграє проти Данії.

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Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.

Водночас результати матчів першого етапу повністю переносяться далі.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

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