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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України з баскетболу поразкою стартувала у прекваліфікації на чемпіонат світу-2027

Підопічні Айнарса Багатскіса в напруженому матчі поступилися швейцарцям.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу програла команді Швейцарії у стартовому матчі прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок у швейцарському Фрібурі завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 64:66 (14:18, 13:12, 20:15, 17:21). Вирішальний кидок українці пропустили за 0,6 секунди до кінця гри.

Україна: Ткаченко (13 очок + 2 підбирання + 2 передачі), Ковляр (12+3+10), Ковальов (11+3 підбирання), Бобров (9+6+1), Кравцов (7+2 підбирань), Липовий (5+6 підбирань), Санон (4+7+4), Тиртишник (3+1+2), Конєв (4 підбирання).

Наступний матч підопічні Айнарса Багатскіса зіграють у суботу, 9 серпня, в латвійській Ризі проти Словаччини.

Для виходу до основної частини відбору ЧС-2027 необхідно фінішувати в топ-2 групи з трьох команд.

Після поразки від швейцарців збірна України йде останньою, тоді як Швейцарія вийшла в лідери, реабілітувавшись за поразку в першому турі від Словаччини з рахунком 60:73.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.

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