Збірна України з баскетболу / © Федерація баскетболу України

Реклама

Збірна України з баскетболу поступилася команді Чорногорії в матчі 4-го туру фінального раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у у латвійській Ризі завершився з рахунком 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22).

Реклама

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Максим Шульга, який набрав 17 очок, зробив 2 підбирання та 5 передач.

Реклама

Огляд матчу Україна — Чорногорія

Для збірної України це друга поспіль поразка у фінальному етапі відбору на ЧС-2027. Перед цим наша команда 26 листопада поступилася Португалії. Влітку підопічні Айнарса Багатскіса розпочали фінальний раунд кваліфікації на світову першість перемогами над Грецією та Чорногорією.

До цього збірна України виграла чотири з шести матчів у першому раунді кваліфікації на ЧС-2027 — всі набрані очки перенеслися на фінальний етап.

Три найкращі команди групи А (Іспанія, Україна, Грузія) вийшли до фінального етапу відбору, де сформували об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція).

У фінальному етапі відбору на ЧС-2027 збірна України повинна провести по два матчі з Грецією, Чорногорією та Португалією. Путівки на світову першість отримають три найкращі команди групи.

Реклама

Внаслідок поразки від чорногорців збірна України опустилися на третє місце в групі — 6 перемог та 4 поразки.

Турнірна таблиця групи I

1. Грузія — 17 очок (10 матчів), +41 (різниця очок)

2. Україна — 16 (10), +49

3. Португалія — 15 (10), +25

Реклама

4. Чорногорія — 15 (10), -84

5. Іспанія — 15 (9), +122

6. Греція — 13 (9), +17

Вирішальні матчі відбору на ЧС-2027 українці проведуть наступного року: проти Греції (26 лютого, на виїзді) та Португалії (1 березня, вдома).

Загалом європейську квоту на світову першість отримають 12 команд. ЧС-2027 за участю 32 збірних відбудеться від 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.

Новини партнерів

Новини партнерів