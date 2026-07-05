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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
231
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2 хв

Збірна України з баскетболу розгромною перемогою завершила перший етап відбору до ЧС-2027

Підопічні Айнарса Багатскіса не залишили шансів данцям.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Данія — Україна

Данія — Україна / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу розгромно перемогла команду Данії в матчі заключного 6-го туру першого етапу відбору до чемпіонату світу-2027. Поєдинок у Фарумі, передмісті Копенгагена, завершився з рахунком 99:66 на користь "синьо-жовтих".

Найрезультативнішим гравцем матчу став українець Святослав Михайлюк, який записав до свого активу 30 очок, чотири підбирання та п'ять асистів.

Для Михайлюка, який на клубному рівні виступає за "Юту Джаз" в НБА, це був другий офіційний поєдинок за національну команду від 2022 року.

Відеоогляд матчу

Для збірної України це четверта перемога в першому раунді відбору до ЧС-2027. Раніше наша команда перемогла Грузію (92:79), обіграла Данію (88:71), двічі програла Іспанії (66:86, 64:78) та перемогла Грузію (95:76).

Підопічні Айнарса Багатскіса завершили перший етап відбору до ЧС-2027 на другому місці в групі А, набравши 10 очок.

Турнірна таблиця групи А

1. Іспанія — 10 очок (5 матчів), +101 (різниця очок)

2. Україна — 10 очок (6), +45

3. Грузія — 7 очок (5), -14

4. Данія — 6 очок (6), -132

Три найкращі команди групи А (Іспанія, Україна, Грузія) вийшли до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція, Румунія) і розіграють три путівки на світову першість. Водночас результати матчів першого етапу повністю переносяться далі.

У другому раунді відбору на ЧС-2027 збірна України зіграє шість матчів з командами, які вийдуть з групи B. Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться — у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
231
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