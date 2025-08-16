ТСН у соціальних мережах

Збірна України з баскетболу взяла реванш у Швейцарії в прекваліфікації на чемпіонат світу-2027

Підопічні Айнарса Багатскіса здобули другу перемогу в прекваліфікації на планетарну першість.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу обіграла команду Швейцарії у третьому матчі прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок у латвійській Ризі завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9).

Для української збірної це друга перемога в прекваліфікації на ЧС-2027. У першому матчі підопічні Айнарса Багатскіса програли Швейцарії (64:66), а в другому обіграли Словаччину (80:71).

В останньому турі наша команда 20 серпня на виїзді зустрінеться зі Словаччиною.

Для виходу до основної частини відбору ЧС-2027 необхідно фінішувати в топ-2 групи з трьох команд.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.

