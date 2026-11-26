Португалія — Україна / © Федерація баскетболу України

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Збірна України з баскетболу поступилася команді Португалії в матчі 3-го туру фінального раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок у португальському у Матозінюші завершився тріумфом господарів майданчика з рахунком 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23).

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Найрезультативнішими гравцями у складі збірної України стали Олександр Ковляр та Максим Шульга, які набрали по 18 очок.

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Огляд матчу Португалія — Україна

Для збірної України це перша поразка у фінальному етапі відбору на ЧС-2027. Перед цим наша команда обіграла Грецію (82:76) та здолала Чорногорію (98:89).

До цього збірна України виграла чотири з шести матчів у першому раунді кваліфікації на ЧС-2027 — підопічні Айнарса Багатскіса набрали 10 очок, які перенеслися на фінальний етап.

Три найкращі команди групи А (Іспанія, Україна, Грузія) вийшли до фінального етапу відбору, де сформували об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція).

У фінальному етапі відбору на ЧС-2027 збірна України повинна провести по два матчі з Грецією, Чорногорією та Португалією. Путівки на світову першість отримають три найкращі команди групи.

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Після поразки від португальців збірна України втратила лідерство в групі та опустилася на друге місце.

Турнірна таблиця групи I

1. Іспанія — 15 очок (9 матчів), +122 (різниця очок)

2. Україна — 15 очок (9 матчів), +55

3. Грузія — 15 (9), +27

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4. Португалія — 14 (9), +39

5. Греція — 13 (9), +17

6. Чорногорія — 13 (9), -90

Попереду в "синьо-жовтих" ще три поєдинки: проти Чорногорії (29 листопада, вдома), Греції (26 лютого 2027 року, на виїзді) та Португалії (1 березня 2027 року, вдома). Для виходу на ЧС-2027 українцям потрібно здобути ще дві перемоги.

Загалом європейську квоту на світову першість отримають 12 команд. ЧС-2027 за участю 32 збірних відбудеться від 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.

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