Збірна України з баскетболу здобула гучну перемогу над Грецією у відборі до ЧС-2027

Святослав Михайлюк / © Федерація баскетболу України

Реклама

Збірна України з баскетболу перемогла команду Греції в матчі 1-го туру фінального раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у латвійській Ризі завершився тріумфом нашої збірної з рахунком 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17).

Реклама

Найрезультативнішим гравцем матчу став українець Олександр Ковляр, який записав до свого активу 18 очок.

Реклама

Перемога над греками вивела збірну України у проміжні лідери групи — 5 перемог у семи матчах та 12 очок у таблиці.

Турнірна таблиця

1. Україна — 12 матчів (7 матчів), +51 (різниця очок)

2. Грузія — 11 (7), +15

3. Іспанія — 11 (6), +99

Реклама

4. Чорногорія — 1 1 (7), -50

5. Греція — 10 (7), +19

6. Португалія — 9 (6), +36

Наступний матч у відборі на ЧС-2027 збірна України проведе у понеділок, 31 серпня, на виїзді проти Чорногорії. Початок — о 21:30 за київським часом.

Реклама

Путівки на світову першість отримають три найкращі команди групи.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

Новини партнерів

Новини партнерів