- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Збірна України з баскетболу здобула гучну перемогу над Грецією у відборі до ЧС-2027
Підопічні Айнарса Багатскіса сенсаційно здолали греків, збільшивши свої шанси кваліфікуватися на світову першість.
Збірна України з баскетболу перемогла команду Греції в матчі 1-го туру фінального раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027.
Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у латвійській Ризі завершився тріумфом нашої збірної з рахунком 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17).
Найрезультативнішим гравцем матчу став українець Олександр Ковляр, який записав до свого активу 18 очок.
Перемога над греками вивела збірну України у проміжні лідери групи — 5 перемог у семи матчах та 12 очок у таблиці.
Турнірна таблиця
1. Україна — 12 матчів (7 матчів), +51 (різниця очок)
2. Грузія — 11 (7), +15
3. Іспанія — 11 (6), +99
4. Чорногорія — 1 1 (7), -50
5. Греція — 10 (7), +19
6. Португалія — 9 (6), +36
Наступний матч у відборі на ЧС-2027 збірна України проведе у понеділок, 31 серпня, на виїзді проти Чорногорії. Початок — о 21:30 за київським часом.
Путівки на світову першість отримають три найкращі команди групи.
Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.