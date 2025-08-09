ТСН у соціальних мережах

Збірна України з баскетболу здобула першу перемогу в прекваліфікації на чемпіонат світу-2027

Підопічні Айнарса Багатскіса реабілітувалися за поразку від швейцарців у грі проти Словаччини.

Максим Приходько
Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу обіграла команду Словаччини у другому матчі прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок у латвійській Ризі завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19).

Для української збірної це перша перемога в прекваліфікації на ЧС-2027. У першому матчі підопічні Айнарса Багатскіса програли Швейцарії з рахунком 64:66.

Збірна України вийшла на перше місце в групі – всі три команди мають по одній перемозі та одній поразці, але у "синьо-жовтих" найкраща різниця очок.

Наступний матч українці зіграють у суботу, 16 серпня, в Ризі проти швейцарців. Початок – о 17:00 за київським часом.

Для виходу до основної частини відбору ЧС-2027 необхідно фінішувати в топ-2 групи з трьох команд.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.

