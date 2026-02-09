ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади-2026

Чоловіча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2026 відбудеться у вівторок, 10 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © Associated Press

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпійських іграх-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Його старша тренерка команди Надія Білова повідомила в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Від України індивідуальну гонку бігтимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Згідно з квотою, Україна може виставити на індивідуальну гонку 4 біатлоністів. Серед тих, хто увійшов до складу "синьо-жовтих" на Олімпіаду-2026, не стартуватиме Богдан Борковський.

Чоловіча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2026 відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок – о 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що у неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою, де збірна України посіла восьме місце.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за нагороди в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie