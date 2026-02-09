Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади-2026

Дмитро Підручний / © Associated Press

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпійських іграх-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Його старша тренерка команди Надія Білова повідомила в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Від України індивідуальну гонку бігтимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Згідно з квотою, Україна може виставити на індивідуальну гонку 4 біатлоністів. Серед тих, хто увійшов до складу "синьо-жовтих" на Олімпіаду-2026, не стартуватиме Богдан Борковський.

Чоловіча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2026 відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок – о 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що у неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою, де збірна України посіла восьме місце.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за нагороди в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.