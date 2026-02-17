Збірна України з біатлону назвала склад на жіночу естафету Олімпіади-2026

Дарина Чалик / © Associated Press

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на жіночу естафету зимової Олімпіади-2026.

Про це головний тренер "синьо-жовтих" Микола Зоц повідомив ексклюзивно Суспільне Спорт.

У жіночій естафеті за українську команду побіжать Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Жіноча естафета на Олімпійських іграх-2026 відбудеться у середу, 18 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.