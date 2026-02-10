Збірна України з біатлону назвала склад на жіночу індивідуальну гонку Олімпіади-2026

Христина Дмитренко / © Associated Press

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку на Олімпійських іграх-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Заявку "синьо-жовтих" на цю гонку було опубліковано на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів.

Від України індивідуальну гонку бігтимуть Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Згідно з квотою, Україна може виставити на індивідуальну гонку 4 біатлоністок. Серед тих, хто увійшов до складу нашої команди на Олімпіаду-2026, не стартуватиме Олена Городна.

Жіноча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2026 відбудеться у середу, 11 лютого. Початок – о 15:15 за київським часом.

Зазначимо, що у неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою, де збірна України посіла восьме місце.

У вівторок, 10 лютого, на Олімпіаді-2026 відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який посів 18-те місце.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за нагороди в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.