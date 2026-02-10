- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 1 хв
Збірна України з біатлону назвала склад на жіночу індивідуальну гонку Олімпіади-2026
Жіноча індивідуальна гонка на Олімпійських іграх-2026 відбудеться у середу, 11 лютого.
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку на Олімпійських іграх-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
Заявку "синьо-жовтих" на цю гонку було опубліковано на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів.
Від України індивідуальну гонку бігтимуть Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.
Згідно з квотою, Україна може виставити на індивідуальну гонку 4 біатлоністок. Серед тих, хто увійшов до складу нашої команди на Олімпіаду-2026, не стартуватиме Олена Городна.
Жіноча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2026 відбудеться у середу, 11 лютого. Початок – о 15:15 за київським часом.
Зазначимо, що у неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою, де збірна України посіла восьме місце.
У вівторок, 10 лютого, на Олімпіаді-2026 відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який посів 18-те місце.
Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на Олімпіаді-2026 представляють 46 атлетів, які змагаються за нагороди в 11 видах спорту.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.
Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.