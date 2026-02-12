Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічий спринт Олімпіади-2026

Дмитро Підручний / © Associated Press

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічий спринт зимової Олімпіади-2026, яка триває в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Його повідомила старша тренерка команди Надія Білова в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Україну в спринті представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Антон Дудченко.

Згідно з квотою, Україна може виставити на спринтерську гонку 4 біатлоністів. Серед тих, хто увійшов до складу "синьо-жовтих" на Олімпіаду-2026, не стартуватиме Тарас Лесюк.

Чоловіча спринтерська гонка на Олімпіаді-2026 відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок – о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що 8 лютого біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою, де збірна України посіла восьме місце.

10 лютого на Олімпіаді-2026 відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який посів 18-те місце.

11 лютого на Олімпіаді-2026 відбулася жіноча індивідуальна гонка, де найкращою серед українок стала Олександра Меркушина, яка посіла 17-те місце.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.