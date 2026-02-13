Збірна України з біатлону визначилася зі складом на жіночий спринт Олімпіади-2026

Христина Дмитренко / © Associated Press

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на жіночий спринт зимової Олімпіади-2026, яка триває в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Про це головний тренер збірної Микола Зоц повідомив ексклюзивно Суспільне Спорт.

Україну в жіночому спринті на ОІ-2026 представлять Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима.

Згідно з квотою, Україна може виставити на спринтерську гонку 4 біатлоністок. Серед тих, хто увійшов до складу нашої команди на Олімпіаду-2026, не стартуватиме Дарина Чалик.

Жіноча спринтерська гонка на Олімпіаді-2026 відбудеться у суботу, 14 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічий спринт Олімпіади-2026, який відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок – о 15:00 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.