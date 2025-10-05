Збірна України з футболу довикликала дебютанта на жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Владислав Велетень / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров довикликав півзахисника житомирського "Полісся" Владислава Велетня на жовтневі матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Для 23-річного гравця це дебютний виклик до національної команди.

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала склад на жовтневі матчі відбору ЧС-2026 з Ісландією та Азербайджаном.

"Синьо-жовті" 10 жовтня на виїзді зіграють з Ісландією, після чого 13 жовтня прийматимуть Азербайджан.

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Нагадаємо, у стартових матчах відбору до чемпіонату світу-2026 збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).