Проспорт
84
Збірна України з футболу довикликала гравця на стартові матчі відбору ЧС-2026

Назар Волошин отримав дебютний виклик до національної команди.

Максим Приходько
Назар Волошин

Назар Волошин / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав півзахисника київського "Динамо" Назара Волошина на стартові матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції та Азербайджану.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

22-річного хавбека було переведено з резервного списку до основного. Для нього це дебютний виклик до національної команди.

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.

Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4 вересня "синьо-жовті" переберуться до Вроцлава, де 5 вересня на "Тарчинський Арена Вроцлав" прийматимуть Францію.

Виїзний матч з Азербайджаном підопічні Реброва зіграють 9 вересня.

Крім Франції та Азербайджану, суперником збірної України у відбірковій групі ЧС-2026 також буде Ісландія.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

84
