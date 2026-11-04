ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Збірна України з футболу назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй

У листопаді "синьо-жовті" проведуть поєдинки проти Північної Ірландії та Грузії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив склад команди на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

До заявки "синьо-жовтих" увійшли 25 футболістів (ще дев'ять — у резервному списку).

Склад збірної України на матчі Ліги націй

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва — "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан).

Форварди: Ігор Краснопір ("Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі — "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie