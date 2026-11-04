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Збірна України з футболу назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй
У листопаді "синьо-жовті" проведуть поєдинки проти Північної Ірландії та Грузії.
Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив склад команди на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
До заявки "синьо-жовтих" увійшли 25 футболістів (ще дев'ять — у резервному списку).
Склад збірної України на матчі Ліги націй
Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва — "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).
Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан).
Форварди: Ігор Краснопір ("Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).
Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі — "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).
Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.
Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.