Збірна України з футболу назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй

Збірна України з футболу / © Associated Press

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Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив склад команди на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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До заявки "синьо-жовтих" увійшли 25 футболістів (ще дев'ять — у резервному списку).

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Склад збірної України на матчі Ліги націй

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва — "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан).

Форварди: Ігор Краснопір ("Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

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Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі — "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

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перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.

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