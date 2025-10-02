Збірна України з футболу назвала склад на жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Руслан Малиновський / © Associated Press

Реклама

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, викликаних на жовтневі матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

До основного списку увійшли 25 гравців, до резервного – ще шестеро, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що до заявки національної команди не потрапили воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін та універсал "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко, який має м'язове пошкодження. Також пропустить жовтневі поєдинки "синьо-жовтих" форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук, який продовжує відновлюватися після травми.

Реклама

Склад збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Воротарі: Георгій Бущан ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).

Реклама

Резервний список

Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – "Динамо" Київ), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва – "Шахтар" Донецьк), Євген Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Трент, Англія).

"Синьо-жовті" 10 жовтня на виїзді зіграють з Ісландією, після чого 13 жовтня прийматимуть Азербайджан.

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Реклама

Нагадаємо, у стартових матчах відбору до чемпіонату світу-2026 збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).