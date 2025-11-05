Збірна України з футболу презентувала нову ексклюзивну домашню форму – фото

Нова домашня форма збірної України / © УАФ

Збірна України з футболу презентувала новий домашній комплект ігрової форми.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Нова ексклюзивна форма національної команди була розроблена компанією adidas. Вона має традиційний жовтий колір із синіми смужками, а також спеціальні орнаменти.

Зазначається, що новий дизайн натхненний гербом Української Народної Республіки, створеним Василем Кричевським 1918 року.

"Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який 1918 року розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки. adidas інтерпретував цей орнамент у сучасному графічному рішенні, щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу", – йдеться у заяві УАФ.

Нова домашня форма збірної України / © УАФ

"Кожен новий матч – це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент – нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо adidas за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися впевнено і на полі, і поза ним", – прокоментував новий комплект форми президент УАФ Андрій Шевченко.

В УАФ також повідомили, що в новому комплекті форми збірна України зіграє вже у найближчих матчах кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії, які відбудуться 13 та 16 листопада відповідно.

