Збірна України з футболу презентувала новий комплект виїзної форми — фото

Нова виїзна форма збірної України / © УАФ

Збірна України з футболу презентувала новий виїзний комплект ігрової форми.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Нова ексклюзивна форма національної команди була розроблена компанією adidas.

Новий дизайн апелює до спадкоємності української геральдики — від тризуба Володимира Великого до гербів Василя Кричевського, Миколи Битинського та сучасного Державного Герба України.

Футболка виконана в яскравому синьому кольорі з геометричним візерунком у верхній частині грудей та на плечах, натхненим традиційними українськими мотивами.

Якщо домашня форма збірної України зверталася до герба, створеного Василем Кричевським, то нова виїзна форма розвиває цю історію та демонструє тяглість українського символу. Від тризуба Володимира Великого до гербових інтерпретацій Кричевського і Битинського, а згодом — до сучасного Державного Герба України, цей знак проходить крізь століття як символ української державності. Новий дизайн adidas підкреслює цю спадкоємність і наголошує: українські символи мають глибоке коріння та безперервну історію.

"Змагаючись за право взяти участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу і нагадують, хто ми є", — прокоментував новий комплект форми президент УАФ Андрій Шевченко.

"На полі одразу відчуваєш, чи комфортно тобі у певній формі. У цій легко рухатися, вона не відволікає, і це справді важливо під час матчів. І мені подобається, що це та футболка, яку люди захочуть вдягати не тільки на матчі, а й щодня. Дуже стильно", — прокоментував новий комплект форми форвард збірної України Роман Яремчук.

Наступний матч збірна України зіграє 26 березня проти Швеції у півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Початок — о 21:45 за київським часом.

У разі перемоги команда Сергія Реброва на цій же арені 31 березня у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль побореться з тріумфатором пари Польща — Албанія. У разі поразки від шведів наша збірна 31 березня проведе товариський поєдинок з командою, яка програє в дуелі між поляками та албанцями.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на плейоф відбору до ЧС-2026.