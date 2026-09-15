Збірна України з футболу в Лізі націй-2026/27: розклад і результати матчів

Збірна України з футболу / © УАФ

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Восени 2026 року збірна України з футболу виступить у груповому етапі Ліги націй-2026/27.

"Синьо-жовті" потрапили до групи 2 Дивізіону B, де позмагаються з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

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Підопічні Андреа Мальдери проведуть по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

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Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Мальдери — італійський фахівець у травні замінив на посаді Сергія Реброва.

Розклад і результати матчів збірної України в Лізі націй-2026/27

Груповий етап

25 вересня 2026 року, 21:45. Угорщина — Україна

28 вересня 2026 року, 19:00. Грузія — Україна

2 жовтня 2026 року, 21:45. Україна — Північна Ірландія

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5 жовтня 2026 року, 21:45. Україна — Угорщина

14 листопада 2026 року, 21:45. Північна Ірландія — Україна

17 листопада 2026 року, 21:45. Україна — Грузія

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

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перше місце — підніметься до Ліги А;

друге місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

третє місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

четверте місце — вилетить до Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Раніше стало відомо, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй.

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