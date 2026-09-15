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Збірна України з футболу в Лізі націй-2026/27: розклад і результати матчів
Підопічні Андреа Мальдери зіграють у групі Дивізіону B проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Восени 2026 року збірна України з футболу виступить у груповому етапі Ліги націй-2026/27.
"Синьо-жовті" потрапили до групи 2 Дивізіону B, де позмагаються з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Підопічні Андреа Мальдери проведуть по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.
Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Мальдери — італійський фахівець у травні замінив на посаді Сергія Реброва.
Розклад і результати матчів збірної України в Лізі націй-2026/27
Груповий етап
25 вересня 2026 року, 21:45. Угорщина — Україна
28 вересня 2026 року, 19:00. Грузія — Україна
2 жовтня 2026 року, 21:45. Україна — Північна Ірландія
5 жовтня 2026 року, 21:45. Україна — Угорщина
14 листопада 2026 року, 21:45. Північна Ірландія — Україна
17 листопада 2026 року, 21:45. Україна — Грузія
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце — підніметься до Ліги А;
друге місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
третє місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
четверте місце — вилетить до Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Раніше стало відомо, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй.