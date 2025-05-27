Збірна України з футболу зазнала кадрової втрати перед товариським турніром у Канаді

Олександр Назаренко / © УАФ

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Півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Назаренко не зіграє за збірну України на червневому товариському турнірі Canadian Shield, який відбудеться в Торонто.

25-річний хавбек, який був у раніше опублікованій заявці національної команди, не зможе допомогти "синьо-жовтим" через травму, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"На жаль, я дістав пошкодження, яке не дає мені змоги зіграти. Дійшли висновку з лікарем, що мені треба добре відновитися на наступний сезон. Для повного відновлення ще десь місяць потрібен. Я сподіваюсь, що на зборах все буде окей. Травма заважає мені поїхати до Канади", – цитує Назаренка офіційний сайт "Полісся".

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Цього сезону Назаренко провів 33 матчі за житомирський клуб у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та дев'ятьма асистами.

"Полісся" закінчило сезон УПЛ на четвертому місці, виборовши право виступити у кваліфікації Ліги конференцій.

У межах прийдешнього товариського турніру збірна України зіграє два матчі: проти Канади (7 червня) та Нової Зеландії (10 червня). Обидва поєдинки відбудуться на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Нагадаємо, у вересні цього року підопічні Сергія Реброва стартують у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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