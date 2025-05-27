ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
1 хв

Збірна України з футболу зазнала кадрової втрати перед товариським турніром у Канаді

Олександр Назаренко не допоможе національній команді через травму.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Назаренко

Олександр Назаренко / © УАФ

Півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Назаренко не зіграє за збірну України на червневому товариському турнірі Canadian Shield, який відбудеться в Торонто.

25-річний хавбек, який був у раніше опублікованій заявці національної команди, не зможе допомогти "синьо-жовтим" через травму, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"На жаль, я дістав пошкодження, яке не дає мені змоги зіграти. Дійшли висновку з лікарем, що мені треба добре відновитися на наступний сезон. Для повного відновлення ще десь місяць потрібен. Я сподіваюсь, що на зборах все буде окей. Травма заважає мені поїхати до Канади", – цитує Назаренка офіційний сайт "Полісся".

Цього сезону Назаренко провів 33 матчі за житомирський клуб у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та дев'ятьма асистами.

"Полісся" закінчило сезон УПЛ на четвертому місці, виборовши право виступити у кваліфікації Ліги конференцій.

У межах прийдешнього товариського турніру збірна України зіграє два матчі: проти Канади (7 червня) та Нової Зеландії (10 червня). Обидва поєдинки відбудуться на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Нагадаємо, у вересні цього року підопічні Сергія Реброва стартують у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie