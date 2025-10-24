ТСН у соціальних мережах

Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2026

"Синьо-жовті" опинилися в одній групі з Литвою, Чехією та Вірменією.

Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

У литовському Каунасі відбулося жеребкування чемпіонату Європи-2026 з футзалу, під час якого своїх суперників на груповому етапі зокрема дізналася збірна України.

"Синьо-жовті" потрапили до квартету В, в якому зіграють з господаркою турніру Литвою, а також Чехією та Вірменією.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 21 січня до 7 лютого 2026 року в Литві, Латвії та Словенії.

Матчі групи збірної України відбудуться у литовському Каунасі на "Жальгіріс Арені".

Євро-2026 з футзалу: результати жеребкування

  • Група A: Франція, Хорватія, Латвія, Грузія

  • Група B: Україна, Чехія, Вірменія, Литва

  • Група C: Іспанія, Словенія, Білорусь, Бельгія

  • Група D: Португалія, Італія, Польща, Угорщина

Зазначимо, що збірна України з футзалу завершила відбір до Євро-2026 з максимальним показником набраних очок. Команда Олександра Косенка виграла шість матчів з шести із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 37:5.

У підсумковій турнірній таблиці своєї групи збірна України (18 очок) випередила Румунію (9), Німеччину (9) та Кіпр (0).

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу. На останньому чемпіонату Європи наша команда посіла четверте місце.

