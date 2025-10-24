- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2026
"Синьо-жовті" опинилися в одній групі з Литвою, Чехією та Вірменією.
У литовському Каунасі відбулося жеребкування чемпіонату Європи-2026 з футзалу, під час якого своїх суперників на груповому етапі зокрема дізналася збірна України.
"Синьо-жовті" потрапили до квартету В, в якому зіграють з господаркою турніру Литвою, а також Чехією та Вірменією.
ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 21 січня до 7 лютого 2026 року в Литві, Латвії та Словенії.
Матчі групи збірної України відбудуться у литовському Каунасі на "Жальгіріс Арені".
Євро-2026 з футзалу: результати жеребкування
Група A: Франція, Хорватія, Латвія, Грузія
Група B: Україна, Чехія, Вірменія, Литва
Група C: Іспанія, Словенія, Білорусь, Бельгія
Група D: Португалія, Італія, Польща, Угорщина
Зазначимо, що збірна України з футзалу завершила відбір до Євро-2026 з максимальним показником набраних очок. Команда Олександра Косенка виграла шість матчів з шести із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 37:5.
У підсумковій турнірній таблиці своєї групи збірна України (18 очок) випередила Румунію (9), Німеччину (9) та Кіпр (0).
Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу. На останньому чемпіонату Європи наша команда посіла четверте місце.