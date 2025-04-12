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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України з футзалу достроково оформила вихід на Євро-2026

"Синьо-жовті" виграли усі свої п'ять матчів кваліфікації на континентальну першість.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Збірна України з футзалу достроково гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи-2026.

"Синьо-жовті" за тур до кінця відбору забезпечили собі перше місце в групі завдяки поразці збірної Румунії у матчі проти Німеччини (1:2).

Перед останнім туром українська збірна з 15 очками одноосібно очолює свою групу відбору на Євро-2026. Команда Олександра Косенка випереджає Румунію (9 балів), Німеччину (6) та Кіпр (0).

"Синьо-жовті" виграли усі свої п'ять матчів кваліфікації на ЧЄ-2026. Наша команда двічі розгромила Кіпр (7:0, 11:1), обіграла Румунію (2:0) та двічі перемогла Німеччину (5:3, 9:0).

Заключний матч у кваліфікації на континентальну першість збірна України проведе 15 квітня з Румунією. Він уже не матиме для нашої команди турнірного значення.

До фінальної частини Євро-2026 напряму вийдуть переможці груп, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

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