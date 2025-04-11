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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України з футзалу вдруге феєрично познущалася з Кіпру у відборі до Євро-2026

"Синьо-жовті" відправили у ворота суперника одинадцять м'ячів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Збірна України з футзалу розгромила команду Кіпру в матчі п'ятого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2026. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у Польщі завершився з рахунком 11:1.

Голи: Жук (4, 14, 18, 30), Мельник (9, 23, 33), Семенченко (9), Абакшин (15), Зварич (20), Первєєв (24) – Хаджигеоргіу (19)

Таким чином, збірна України з футзалу виграла п'ятий матч поспіль у відборі до Євро-2026. Наша команда стартувала у кваліфікації розгромною перемогою над Кіпром (7:0), а потім обіграла Румунію (2:0) та двічі здолала Німеччину – 5:3 та 9:0.

Перед останнім туром українська збірна з 15 очками одноосібно очолює свою групу відбору на Євро-2026. "Синьо-жовті" випереджають Румунію (9 балів, матч у запасі), а також Німеччину (3, матч у запасі) та Кіпр (0).

Заключний матч групового етапу кваліфікації на континентальну першість збірна України проведе 15 квітня з Румунією.

До фінальної частини Євро-2026 напряму вийдуть переможці груп, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

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