Збірна України з футзалу з розгромної перемоги стартувала у відборі на ЧС-2028

Збірна України з футзалу / © УЄФА

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Збірну України з футзалу розгромила команду Естонії в матчі першого туру відбору до чемпіонату світу-2028. Поєдинок у Раквере завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:9.

Головним героєм зустрічі став Даниіл Абакшин, який оформив хет-трик. Дубль на рахунку Миколи Микитюка. Також за українську збірну відзначилися Ростислав Семенченко, Ігор Чернявський, Вадим Данилюк та Ілля Приходько.

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Голи: Внуков, 2, Швед, 13 (автогол) — Абакшин, 1, 13, 18, Микитюк, 10, 15, Семенченко, 11, Чернявський, 20, Данилюк, 26, Приходько, 32

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Огляд матчу

Після першого туру збірна України очолює групу відбору до ЧС-2028 — має однакову кількість очок зі Словаччиною, але переважає її за різницею м'ячів.

Турнірна таблиця

1. Україна — 3 очки (1 матч), 9:2 (різниця голів)

2. Словаччина — 3 очки (1), 4:1

3. Естонія — 0 очок (2), 3:13

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Наступний матч у відборі до ЧС-2028 збірна України проведе 10 листопада проти Словаччини.

Переможці 12 груп основного раунду та чотири найкращі команди, які посядуть другі місця, вийдуть до елітного раунду кваліфікації. Ще вісім збірних із других місць зіграють у стикових матчах основного раунду.

Раніше повідомлялося, що Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2028.

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