Збірна України з футзалу зазнала сенсаційної поразки на старті Євро-2026

Вірменія – Україна / © Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу сенсаційно поступилася команді Вірменії в матчі першого туру групового етапу Євро-2026. Поєдинок на "Жальгіріс Арені" в литовському Каунасі завершився з рахунком 2:1 на користь вірменів.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів, незважаючи на те, що українці постійно тиснули на ворота суперника.

На старті другого тайму "синьо-жовтим" таки вдалося відкрити рахунок – на 26-й хвилині точним дальнім ударом у ближній кут відзначився Владислав Пєрвєєв.

Проте вірмени швидко зуміли відновити рівновагу – на 30-й хвилині Мигран Дерменджян вразив ворота української команди.

На 39-й хвилині Вірменія приголомшила нашу команду вдруге – Дерменджян оформив дубль і приніс своїй збірній перемогу.

На чемпіонаті Європи-2026 підопічні Олександра Косенка виступають у квартеті B. Окрім Вірменії, суперниками "синьо-жовтих" на груповій стадії є Литва та Чехія, якій свій очний матч першого туру проведуть пізніше.

Збірна України наступний матч на турнірі проведе 25 січня проти Литви, після чого 28 січня в заключному поєдинку групового етапу зустрінеться з Чехією.

По дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.