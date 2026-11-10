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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України з футзалу здобула другу перемогу в кваліфікації на ЧС-2028

У другому матчі відбору до чемпіонату світу-2028 "синьо-жовті" обіграли Словаччину.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу перемогла команду Словаччини в матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2028. Поєдинок у Братиславі завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

За українську збірну голами відзначилися Микола Микитюк і Ростислав Семенченко. Словаки скоротили відставання завдяки точному удару Томаша Драговськи, але врятуватися від поразки не зуміли.

Для команди Олександра Косенка це друга поспіль перемога у відборі на ЧС-2028. "Синьо-жовті" стартували у кваліфікації з розгромної перемоги над Естонією (9:2).

Огляд матчу

Після двох зіграних турів збірна України одноосібно очолює групу, маючи у своєму активі шість очок.

Турнірна таблиця

1. Україна — 6 очок (2 матчі), 11:3 (різниця голів)

2. Словаччина — 3 (2), 5:3

3. Естонія — 0 (2), 3:13

Заключні матчі основного раунду відбору до ЧС-2028 українці проведуть наступного року — проти Естонії (26 лютого) та Словаччини (2 березня).

Переможці 12 груп основного раунду та чотири найкращі команди, які посядуть другі місця, вийдуть до елітного раунду кваліфікації. Ще вісім збірних із других місць зіграють у стикових матчах основного раунду.

Раніше повідомлялося, що українські клуби дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу.

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