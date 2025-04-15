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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
339
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2 хв

Збірна України з футзалу здобула перемогу в заключному матчі відбору до Євро-2026

"Синьо-жовті" подолали кваліфікацію на континентальну першість без очкових втрат.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Збірна України з футзалу, яка достроково оформила вихід на Євро-2026, в останньому, шостому турі кваліфікації до чемпіонату Європи обіграла команду Румунії.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся у Польщі та завершився з рахунком 3:1.

На 15-й хвилині румуни відкрили рахунок у зустрічі завдяки голу Сабольча Маньї. Але вже за хвилину Артем Фаренюк відновив паритет у грі.

У другому таймі "синьо-жовті" вирвали перемогу. На 25-й хвилині поєдинку відзначився Назар Швед, а остаточний рахунок на 31-й хвилині встановив Ростислав Семенченко.

Таким чином, збірна України завершила відбір до Євро-2026 з максимальним показником набраних очок. Команда Олександра Косенка виграла шість матчів з шести із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 37:5.

У підсумковій турнірній таблиці своєї групи збірна України (18 очок) випередила Румунію (9), Німеччину (9) та Кіпр (0).

Кожного зі своїх суперників у відбірковій групі "синьо-жовті" здолали по два рази. Збірна України розгромила Кіпр (7:0, 11:1), обіграла Румунію (2:0, 3:1) та перемогла Німеччину (5:3, 9:0).

Згідно з регламентом, до фінальної частини Євро-2026 напряму вийшли переможці груп, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу. На останньому чемпіонату Європи наша команда посіла четверте місце.

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