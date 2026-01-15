Збірна України з лижної акробатики оголосила склад на Олімпійські ігри-2026

Дмитро Котовський / © Associated Press

Збірна України з лижної акробатики оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026.

Його повідомив головний тренер команди Енвер Аблаєв в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

У чоловічих змаганнях Україна отримала максимальну квоту і зможе виставити чотирьох фристайлістів, тоді як у жіночих змаганнях братимуть участь три спортсменки..

Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк

Також Аблаєв повідомив, що Україна може здобути ще одну ліцензію у жіночій лижній акробатиці – шляхом перерозподілу квот від Італії. У такому разі місце у збірній на Олімпійських іграх отримає Неллі Попович.

"На сьогодні є італійки, які мають квоту як країна, що проводить Олімпійські ігри. Але в них немає акробатів, вони не будуть виступати. І є велика ймовірність, що Неллі все ж зможе зміститися трішечки вперед і вона потрапить", – сказав Аблаєв в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.