ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Збірна України з лижної акробатики оголосила склад на Олімпійські ігри-2026

У лижній акробатиці на прийдешніх зимових Олімпійських іграх Україну представлятимуть сім спортсменів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Котовський

Дмитро Котовський / © Associated Press

Збірна України з лижної акробатики оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026.

Його повідомив головний тренер команди Енвер Аблаєв в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

У чоловічих змаганнях Україна отримала максимальну квоту і зможе виставити чотирьох фристайлістів, тоді як у жіночих змаганнях братимуть участь три спортсменки..

  • Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

  • Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк

Також Аблаєв повідомив, що Україна може здобути ще одну ліцензію у жіночій лижній акробатиці – шляхом перерозподілу квот від Італії. У такому разі місце у збірній на Олімпійських іграх отримає Неллі Попович.

"На сьогодні є італійки, які мають квоту як країна, що проводить Олімпійські ігри. Але в них немає акробатів, вони не будуть виступати. І є велика ймовірність, що Неллі все ж зможе зміститися трішечки вперед і вона потрапить", – сказав Аблаєв в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie