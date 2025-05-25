Збірна України з мініфутболу програла третій матч поспіль на чемпіонаті світу-2025

Мініфутбол Угорщина – Україна / © Федерація мініфутболу України

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Збірна України з мініфутболу програла команді Угорщини ( 0:3 ) у своєму останньому, третьому матчі на чемпіонаті світу-2025, який відбувається в столиці Азербайджану – Баку.

Для "синьо-жовтих" цей поєдинок уже не мав жодного турнірного значення, адже після двох турів наша команда достроково втратила шанси на вихід до плейоф.

На старті турніру Україна зазнала розгромної поразки від Англії (0:4), а потім поступилися Туреччині (1:3).

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Турнірне становище: Угорщина (5), Англія (4 очки), Туреччина (4), Україна (0).

Згідно з регламентом турніру, щоб вийти до плейоф, потрібно посісти перше або друге місце в квартеті.

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