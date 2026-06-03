Збірна України з мініфутболу розтрощила Угорщину та вийшла до фіналу Євро-2026

Збірна України з мініфутболу / facebook.com/ukraineminifootball

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Збірна України з мініфутболу вийшла до фіналу Євро-2026, яке відбувається у словацькій Братиславі.

У півфіналі континентальної першості "синьо-жовті" розтрощили команду Угорщини з рахунком 5:1 .

Українці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 22-й хвилині Вадим Іванов забив ударом головою, а вже за хвилину Денис Бланк у швидкій атаці подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

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Після перерви угорці скоротили відставання — на 34-й хвилині відзначився Тібор Кес. Однак Вадим Іванов одразу ж точним ударом відновив перевагу нашої команди у два м'ячі.

Потім Олександр Колесников відправив четвертий м'яч у ворота Угорщини, а крапку наприкінці поєдинку поставив Дмитро Сорокін.

Огляд матчу Угорщина — Україна

Для збірної України з мініфутболу це перший в історії вихід до фіналу чемпіонату Європи.

У фіналі суперником українців стане переможець матчу Сербія — Азербайджан, який також відбудеться сьогодні, 3 червня, початок — о 21:45 за київським часом.

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Фінальний матч відбудеться у чевтер, 4 червня, о 21:30 за київським часом.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна України (7 очок) посіла перше місце у квартеті C, обігравши Бельгію (4:0) та Туреччину (3:2), а також зігравши внічию із Сербією (1:1). В 1/8 фіналу підопічні Олександра Бондаря перемогли Португалію (3:1), а у чвертьфіналі розгромили Грузію (4:0).

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу з новим головним тренером обіграла Польщу в товариському матчі.

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